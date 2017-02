Leko boos na derbynederlaag: "Dit kan zelfs niet bij de U-14"

Ivan Leko baalde vrijdagavond. Zijn team ging kansloos onderuit in de Limburgse derby. De coach was niet blij met hetgeen zijn spelers op de grasmat brachten.

"Genk heeft het heel goed gedaan, maar wij hebben onze slechtste wedstrijd gespeeld in een gans jaar", oordeelde de coach. "In zo'n derby zo slecht spelen, dat is heel triestig."

Onder meer de manier waarop STVV de eerste goal weggaf, zit hoog bij Leko. "Dat was veel te gemakkelijk, dat mag nooit gebeuren. Dat kan zelfs niet bij de U-14. Daarnaast hebben wij op offensief vlak niets gebracht."

De oefenmeester benadrukte nogmaals dat Sint-Truiden collectief moet presteren. "In voetbal moet je altijd gefocust zijn en in functie van het team spelen. Ons voetbal is tempo, energie en automatismen en dat was er allemaal niet tegen Genk, ik heb er niks van gezien."