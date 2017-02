De motor van Teodorczyk sputtert, ploegmaat kijkt in eigen boezem: "Dat kan niet"

door Redactie



Lukasz Teodorczyk scoorde voor de winterstop aan de lopende band. Na de winterstop kon de Gouden Stier slechts één keer de weg naar doel vinden.

In de vier competitieduels die hij na de break betwistte, scoorde hij enkel op bezoek bij Westerlo. In de topper van zondag tegen Zulte Waregem hoopt men bij Anderlecht dat de Pool de touwen weer doet trillen.

Zijn ploegmaats kijken alvast in eigen boezem voor de sputterende doelpuntenmachine. "We mogen Teo niet aan zijn lot overlaten", vindt Leander Dendoncker in Het Nieuwsblad. "Als hij geen goede ballen krijgt, kan hij niet scoren."

"Onze voorzetten moeten beter. Het kan niet dat de meeste ballen in de tribune belanden", aldus de middenvelder.