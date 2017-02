FOTO: OHL-fans pikken Chinese inmenging niet en laten dat ludiek blijken: smurfentaart voor Gargamel, 50.000 renminbi voor wie de CEO vindt!

door Redactie



OHL-fans steken protesteren tegen de Chinese inmenging

De fans van OH Leuven zijn een versnelling hoger geschakeld in hun protest tegen de Chinese inmenging in de club. De aanhang hing Den Dreef en enkele toepasselijke plaatsen in de studentenstad vol met affiches van de kopstukken.