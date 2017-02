Rode Duivel heeft basisplaats bij Celtic opnieuw beet: "Ik heb nooit aan mijn kwaliteiten getwijfeld"

door Redactie



Dedryck Boyata komt bij Celtic Glasgow opnieuw voor in de plannen van Brendan Rodgers. De centrale verdediger kende een moeilijke periode, maar verloor naar eigen zeggen nooit zijn zelfvertrouwen.

Vorig seizoen was Boyata een onbetwiste titularis bij Celtic Glasgow. Hij werd zelfs heropgevist bij de Rode Duivels. Tot een blessure roet in het eten gooide. De 26-jarige Brusselaar zag het EK aan z'n neus voorbijgaan en had het nadien ook moeilijk om opnieuw in de basisploeg van Brendan Rodgers te geraken. Maar intussen staat Boyata er weer. "Ik heb nooit aan mijn kwaliteiten getwijfeld", zegt hij in La Dernière Heure.

"Ik heb vorig jaar alles gespeeld (42 matchen om precies te zijn, nvdr) en het was niet omdat ik er nu een tijdje naast viel dat ik plots begon te twijfelen. Ik was gewoon niet fit aan het begin van het seizoen en de ploeg draaide meteen goed", verduidelijkt Boyata.

Een wintertransfer behoorde even tot de mogelijkheden. "Maar ik wou eerst afwachten hoe mijn situatie evolueerde", zegt Boyata, die sinds enkele weken opnieuw een vaste pion in de elf van Celtic is geworden. "De Rode Duivels? Ik denk er nog altijd aan en het zou me enorm plezieren, maar alles op zijn tijd."