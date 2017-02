Peeters slaat mea culpa na wanvertoning: "Supporters zijn terecht boos"

Genk-supporters hangen het spandoek 'Derbyzege' uit op de achtergrond. Stef Peeters baalt op de voorgrond. Een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden.

Toch was Stef Peeters niet te beroerd om uitleg te geven na de kansloze 0-3 nederlaag tegen aartsrivaal Genk. Dat dit uitgerekend ook zijn ex-club is, maakte het voor de middenvelder allemaal nog wat pijnlijker.

"Van een kleinere ploeg verwacht je dat ze vecht, maar we hebben Genk veel te makkelijk laten voetballen", blikt Peeters terug. "Genk voetbalde heel sterk en dominant, wij waren niet scherp genoeg."

Verlamd

Toch wel vreemd, zo zwak acteren in dé match van het jaar. "Het leek wel alsof wij verlamd waren. Het had misschien te maken met stress. We hebben na de rust nog geprobeerd om zaken recht te zetten. Ach, dit is pijnlijk, zeker ook voor mij want Genk is mijn ex-ploeg."

De supporters lieten duidelijk blijken dat ze misnoegd waren na de wanvertoning van hun team. "Zij zijn terecht boos. Zij verwachten dat wij hier de hel van Stayen van maken en dat is ons niet gelukt."