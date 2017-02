De Ridder strijdvaardig: "We staan nu in de woestijn, maar werken al aan volgend seizoen"

Sporting Lokeren heeft dit seizoen nog maar weinig te winnen of te verliezen. De Waaslanders staan twaalfde in de stand, en de kans is reëel dat daar nog weinig verandering in komt. "Het volgende seizoen meer kleur geven", klinkt het al strijdvaardig bij Steve De Ridder.

De laatste resultaten in eigen huis van Lokeren? 0-0 tegen Waasland-Beveren, 0-0 tegen AA Gent en... 0-0 tegen Anderlecht. Opmerkelijk, maar hoe komt dat toch? “Enerzijds is dat een pluim voor onze verdediging en de pressing naar voren toe", zegt Steve De Ridder in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Anderzijds is het een gebrek aan… (denkt goed na, nvdr.) een tikkeltje zelfvertrouwen. Aanvallende kwaliteiten hebben we zeker en vast, maar we moeten iets vaker onze kansen afwerken.”

Kansen creëren en... kansen afwerken

“Positief is wel dat we nu al kansen creëren", gaat De Ridder verder. "Aan het begin van het seizoen speelden we weinig kansen bij elkaar, dat is nu wel eventjes anders. Nu hebben we enkel nog nood aan wat extra geluk in en rond de grote rechthoek van de tegenstander. Dan komt het wel goed.”

“Dat het niet fijn is voor de supporters, is duidelijk. Maar op een gegeven moment gaan die ballen wel binnenvliegen. We krijgen iedere wedstrijd opnieuw een nieuwe kans om onze kansen af te maken. Die moeten we grijpen.”