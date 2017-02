Verdediger Malinwa (aka 'Juninho') verbaast met twee vrije trappen de wereld, maar niet zichzelf: "Voelt als een strafschop"

1 keer? Dat zouden sommige criticasters nog als toeval durven bestempelen. Maar 2 keer op heerlijke wijze scoren op vrije trap? Dat is de hand van de meester. De sfeer was dan ook opperbest in de catacomben van het Guldensporenstadion.

"Zolang hij ze blijft binnen trappen op deze manier, mag hij ze blijven geven", bekende Tim Matthys. "We hadden er gisteren samen nog op getraind na de training en ook toen gingen ze al vlot binnen bij hem. Na die eerste had hij zoveel vertrouwen dat die tweede ook voor hem was. Met het gekende resultaat, dus ik ben blij dat hij ze getrapt én gescoord heeft."

'Juninho' grapte Mats Rits in het passeren in de catacomben van het Guldensporenstadion. Maar wat dacht de goalgetter van dienst er zelf van? "Ach, voor mij maakt het niet uit of ik ze binnen trap. Ok, het zijn twee fantastische goals dat ik kan maken, maar ik win even graag met 5-0 zonder dat ik scoor. En die nul houden is voor mij het belangrijkste als verdediger."

Een nieuwe clean sheet voor Malinwa, ook dat moeten we inderdaad zeker onthouden na een verder vrij makkelijke overwinning in Kortrijk. "Het was toch niet zo simpel als het eruit zag, we hebben 90 minuten attent gebleven. Maar we hebben de drie belangrijke punten gepakt, waardoor we op koers blijven voor play-off 1."

Vitas liet het allemaal wel simpel lijken - "Hij heeft een geweldige traptechniek, net als Milos Kosanovic vroeger bij ons" bekende Rits - zijn twee vrije trappen: "Voor mij is het vanop zo'n plaats net als een strafschop. Je moet er hem maar intrappen." En zo geschiedde, eentje aan de binnenkant en eentje aan de buitenkant. "We werken hard om het beste er te blijven laten uitkomen."