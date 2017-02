Vanhaezebrouck: "Daarom kan Kubo wÃ©l slagen, in tegenstelling tot ander Japanners"

Vanhaezebrouck: "Daarom kan Kubo wél slagen, in tegenstelling tot ander Japanners"

Hein Vanhaezebrouck is ervan overtuigd dat Yuya Kubo het, in tegenstelling tot heel wat andere Japanners die al in de Pro League neerstreken, wél kan maken.

Vanhaezebrouck moest even twijfelen of Kubo wel zijn eerste Aziatische speler is die hij onder zijn hoede kreeg. Na wat gepieker kwam de oefenmeester bij Xavier Chen uit, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde.

"Hij (Yuya Kubo) is sowieso anders, zeker als voetballer. Als je kijkt naar beelden van Japanners, zie je dat ze daar bijna allemaal tweevoetig zijn. Daar moet in de opleiding veel aandacht aan besteed worden. Ze zijn ook allemaal vrij vinnig, mobiel en wendbaar", aldus Vanhaezebrouck.

Dat hadden ook onder meer Yuyi Ono en Kensuke Nagai bij Standard, maar toch bleef de grote doorbraak uit. "Waarom Kubo wel kan slagen, want er zijn er niet veel die al geslaagd zijn, is dat hij al 3,5 jaar in Europa zit."

De grote aanpassing moet er dus niet meer komen. "Hij heeft zich aangepast aan Westerse gewoontes op alle niveaus. Het is niet allemaal nieuw voor hem. Hij weet alles, leeft ook op de westerse manier. Dat is zijn voordeel. Als je iemand rechtstreeks van daar moet halen, komt er toch een cultuurshock. Die heeft hij niet meer."

Geen eenzaat

Verder loofde Vanhaezebrouck ook zijn professionaliteit. "Hij is ongelooflijk leergierig, ongelooflijk. Naar de eerste wedstrijd toe wist hij nog niet helemaal hoe hij druk moest zetten en vroeg dan zelf om uitleg." Kubo ligt ook goed in de groep. Dat was eerst een onbekende factor.

"We hadden weinig of geen zicht op zijn persoonlijkheid", gaf Vanhaezebrouck toe. Toch waren goeie voortekenen. "Als je de beleving rond zijn doelpunten ziet, was het altijd collectief gericht. Als je ziet dat ze op hem springen en blij zijn wanneer hij een goal maakt, zie je dat geen koele kikker is, geen eenzaat."