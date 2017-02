Vanderhaeghe is niet te beroerd om toe te geven: "Op een diefje" en "Te veel onder hun niveau"

Yves Vanderhaeghe ging zich bijna verontschuldigen na de match bij zijn collega Mircea Rednic. Bijna beschaamd was hij dat Oostende de drie punten meepakte uit Moeskroen. Maar ja, ook heel blij, want play-off 1 komt nu weer een stap dichterbij.

Vanderhaeghe was ook niet te beroerd om het publiekelijk toe te geven. "Ja, ik ben blij, maar we moeten eerlijk en heel bescheiden zijn", begon hij na de match. "Dit is niet het resultaat dat Moeskroen verdiende. Ze hadden veel meer moeten krijgen op basis van hun spel. Ze wonnen alle duels en toonden een betere mentaliteit."

"Dit was op een diefje. We verloren veel te veel duels en er waren veel te veel spelers onder hun niveau aan het acteren. En in de opbouw maakten we het te moeilijk. In plaats van voor de simpele oplossing te kiezen, gingen we voor de moeilijke."