Essevee heeft een probleem op verplaatsing ... en moet naar Anderlecht: "Vaak moesten we op niet meer hopen"

Zulte Waregem staat momenteel nog steeds op een knappe derde plaats in de rangschikking. Toch heeft het een 'probleem': het wint zo moeilijk uitwedstrijden tegen topploegen. Waarom het zondag tegen Anderlecht anders kan en moet.

In Standard ging het fout na de (onterechte) rode kaart voor Meïté, in Charleroi was er pech en een slecht veld, in Oostende gingen een laat doelpunt van Essevee niet door, in Genk werd Colley niet uitgesloten na een fout op de doorgebroken Cordaro en de tweede helft in Gent was slecht.

Maar de slotsom is duidelijk: 1 op 15 tegen de toppers op verplaatsing. En dan moeten de trips naar het Astridpark en Jan Breydel nog komen. Van de top-9 werd enkel in Mechelen gewonnen. “En in veel van die wedstrijden konden we niet op veel meer hopen”, beseft ook Francky Dury.

"In Genk een gelijkspel had gekund, in Oostende hebben we wél ons spel gespeeld, maar in Gent werden we in de tweede helft gewoon overspeeld. Standard? Dat is moeilijk om te zeggen wat het was geworden.” En dus rest de vraag: hoe kan het anders in en tegen Anderlecht? “Makkelijk zal het niet zijn, want ze staan niet voor niets tweede. We moeten respect hebben voor hen. Een overwinning zou goed zijn voor het vertrouwen, maar vooral het spelniveau interesseert me.”

Want: “Onze referentiematch hadden we al in Oostende, maar we konden het niet doortrekken.” Waarop hij een soort achtbaan met ups en downs uitbeeldde. Aan Essevee om iets te proberen sprokkelen in Anderlecht. "We weten wat we kunnen. En als we op een nederlaag botsen? Dat kan."