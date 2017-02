Arsenal-middenvelder heeft geen schrik van MÃ¼nchen en wil zelfs de Champions League winnen

Arsenal-middenvelder heeft geen schrik van München en wil zelfs de Champions League winnen

Alex Oxlade-Chamberlain benadrukt dat Arsenal geen schrik heeft van het duel tegen Bayern München woensdag. Hij wil met zijn team zelfs de Beker met de Grote Oren in de lucht steken.

Arsenal werd in de voorbije vier seizoenen nochtans tweemaal uitgeschakeld in de Champions League door de Duitsers. Dat schrikt de Engelsman echter niet af. "Je zult Bayern München en andere grote clubs in Europa moeten verslaan om de Champions League te winnen." Het zou alleszins een primeur zijn want The Gunners hebben in hun geschiedenis nog nooit de Champions League gewonnen. Het dichtste dat ze erbij kwamen, was in de verloren finale tegen Barcelona in 2006.

"Wij hebben het voordeel dat we hen al kennen. En het is een uitstekende kans om de negatieve gevoelens van de Premier League om te keren." De titel is door het succes van de andere grote clubs niet meer in zicht, dus doorstoten in de Champions League zou toch nog een geweldig seizoen kunnen betekenen. "Op dit moment in het toernooi zijn er geen gemakkelijke matchen. Je moet aanvaarden wat je krijgt en er vol voor gaan."

De heenmatch van de zestiende finale is volgende woensdag in München, de terugmatch vindt plaats op 7 maart in het Emirates-stadion.