Milicevic beseft dat het nog lastig wordt: "Negen punten nodig uit vier Bekerfinales"

Het spelpeil was alvast ondermaats. "We speelden te traag en niet verticaal genoeg. We hadden ook onvoldoende goeie aanvallende acties. Het is echt een zuur gevoel, we waren voor de rust niet op niveau, in de tweede helft was het iets beter."

De strijd om play-off 1 wordt een moeilijke. "Dat iedereen hier drie punten verwacht had, klopt. We liggen momenteel buiten de top-zes, dus elk volgend duel moeten we als een Bekerfinale aanvatten. We moeten er in Luik meteen staan op zondag. Volgens mij hebben we zeker negen punten nodig."