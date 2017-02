Dury ontgoocheld in zijn spelers: "Anderlecht stond voor zonder dat ze er zelf iets voor moesten doen"

Francky Dury hoopte op een eerste referentiematch buitenshuis, maar kreeg die niet. Al zag het er wel goed uit, maar dan gaven zijn spelers het uit handen. Iets waar hij absoluut niet mee kon lachen.

Dury was niet blij met wat zijn spelers lieten zien. "We zijn zelf in de fout gegaan", zuchtte hij. "Na de 0-1 hadden we daar meer, of toch langer, van moeten profiteren. Maar we lieten Anderlecht stilaan in de match komen door zelf nonchalant te gaan spelen. We verloren de bal achteraan. Baudry, Meïté en Lerager zijn héél goeie voetballers, maar daar moeten ze toch aan werken."

Essevee heeft buitenshuis nog geen topper kunnen winnen en dat baart wat zorgen in aanloop naar play-off 1. "Kijk, we hebben wel al referentiematchen buitenshuis kunnen neerzetten, maar het was altijd tegen ploegen uit de rechterkolom. Het verbaast me dan ook dat ze dat extra stapje niet kunnen zetten tegen de topploegen", was Dury toch ontgoocheld.

"Anderlecht stond bij de rust 2-1 voor zonder dat ze er iets voor hebben moeten doen, om het zo te zeggen. We hebben wel een reactie getoond daarna, maar wel op minuut 48 in plaats van in minuut 46. En toen stond het al 3-1. Hadden we eerder gereageerd, hadden we nog een kans gehad."

Ook de spelers begrepen de boodschap: "We hebben ze gewoon vier keer een cadeautje aangeboden", klonk het bij Bossut en Lepoint in koor. "We maakten vandaag teveel individuele fouten om aanspraak te maken op een puntje of meer. Alles goals komen er na balverlies van ons", was de doelman streng.

"En dat betaal je cash", besefte ook Lepoint. Hij hield vandaag Teodorczyk al bij al goed af. "In de eerste helft was het soms wat moeilijk, de tweede helft liep beter. Maar er zijn spelers genoeg die moeten worden afgehouden en iedereen is gevaarlijk bij Anderlecht. Bovendien gaven we het zelf weg."