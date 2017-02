Grijpt Standard zijn allerlaatste strohalm op het veld van Waasland-Beveren?

door Redactie



De 26e speeldag in de Jupiler Pro League wordt afgesloten met een partij tussen Waasland-Beveren en Standard. De Luikenaars hebben nog een waterkans op play-off 1, maar dan moet er vanavond absoluut gewonnen worden.

De Waaslanders zijn met hierna nog vier matchen voor de boeg mathematisch nog niet helemaal zeker van het behoud. Bij winst kunnen ze op de Freethiel op beide oren slapen. Maar de statistieken zijn alvast niet in hun voordeel: Waasland-Beveren kon nooit winnen tegen Standard en kan dus zondagavond voor een primeur zorgen.

Bij de thuisploeg kan coach Cedomir Janevski opnieuw een beroep doen op Steeven Langil en Ibrahima Conte. Beide spelers waren niet speelgerechtigd voor de inhaalwedstrijd tegen KRC Genk. Ook Alessandro Cerigioni is er na zijn gele schorsingsdag opnieuw bij.

De selectie van Waasland-Beveren: Demir, De Schutter, Moren, Buatu, Boljevic, Marquet, Gano, Langil, Cerigioni, Seck, Conté, Goblet, Schwartz, Jans, Ampomah, Caufriez, Cools, Köteles, Myny en Janssens

Bij Standard is het van moeten, al is de kans op play-off 1 na de nederlaag tegen KV Kortrijk erg klein geworden. Aleksandar Jankovic kan bij de bezoekers geen beroep doen op Ndongala en de geschorste Andrade. De Serviër kan in principe dus met zijn type-elftal spelen.

De Rouches volgen op 8 punten van nummer 6 KV Mechelen, maar hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld. Eén match daarvan is natuurlijk de vroegtijdig afgefloten wedstrijd in en tegen Charleroi.

De selectie van Standard: Gillet, Hubert, Bodart, Goreux, Scholz, Fiore, Kosanovic, Laifis, Mladenovic, Marin, Cissé, Enoh, Danilo, Dossevi, Legear, Edmilson Jr, Raman, Belfodil, Sa en Emond