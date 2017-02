Van Meir weet hoe Vanaken opnieuw top kan worden: "Ik blijf het een goeie voetballer vinden, maar..."

Hans Vanaken schoot als een komeet uit de startblokken bij Lokeren, maar bij Club Brugge kan hij nog te weinig zijn stempel drukken. Eric Van Meir weet wat hij moet doen om die stap te zetten.

De Brugse fans zijn hem niet altijd gunstig gezind. "Wanneer Vanaken niet goed in de wedstrijd zit, oogt hij heel nonchalant. Maar dat is zijn loopstijl", aldus Eric Van Meir in de studio bij Play Sports. Hij blijft alvast fan van de middenvelder.

"Hij kan ongelooflijk goed voetballen", ging de coach van Lierse verder. Hij reikte Vanaken ook de oplossing aan. "Hij moet zijn tempo verhogen. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan." Als Vanaken sneller speelt, zou hij de verdediging van de tegenstander meer onder druk kunnen zetten.