Held Van Crombrugge serieus gehavend: "Gent ligt ons"

Morgen heb ik een kater -Hendrik Van Crombrugge Deel deze quote:

"Gent ligt ons, met twee speciale wedstrijden met doelpunten aan het einde. Het was een match met toch wat doelkansen. We kwamen er met Luis Garcia dichtbij op die vrije trappen en ook Gent had een paar kansen."

Toch kon Eupen dankzij een goeie Van Crombrugge voor het eerst dit seizoen de nul houden. "We hebben op tafel geklopt deze week. Misschien hadden we sneller het systeem moeten omgooien. Ik heb mijn aandeel in deze zege, maar we stonden heel goed georganiseerd."

Hij stak Kalinic ook een hart onder de riem. "Wat hem nu overkwam, dat is het leven van een keeper. Ik heb het zelf ook meegemaakt tegen Standard. Dat is uiteraard jammer", sloot Hendrik Van Crombrugge af.