Mathijssen is zijn eigen zelve na zure nederlaag: "Onverdiend" & "NÃ©Ã©n, ik sta hier niet ontevreden"

Mathijssen is zijn eigen zelve na zure nederlaag: "Onverdiend" & "Néén, ik sta hier niet ontevreden"

door Redactie



KVC Westerlo zag zaterdagavond een stuntoverwinning als sneeuw voor de zon verdwijnen. De ploeg van Jacky Mathijssen stond een kwartier voor tijd nog 0-1 voor op het veld van Sporting Charleroi, maar in de slotfase ging de thuisploeg alsnog met de volle buit aan de haal.

“Als je in Charleroi kan komen voetballen en met periodes de betere bent en geen enkele kans weggeeft, mag je fier zijn. Maar we werden gepakt op basis van enkele kleine fouten, zeker die in de eindfase. En daardoor gaan we – onverdiend – zonder punten naar huis”, aldus Mathijssen na de wedstrijd voor de camera van Stadion.

De reporter meende dat hij een ontevreden Jacky Mathijssen zag staan, maar daar was de gewezen doelman het niet mee eens. “Ik sta hier niét ontevreden. Ik vind het spijtig dat we geen punten pakten, maar ik ben zeer tevreden met de geleverde prestatie”, benadrukte de coach van Westerlo.