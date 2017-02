VIDEO: Geweldige schijnbeweging of Ã©cht onsportief gedrag? Oordeel zelf!

VIDEO: Geweldige schijnbeweging of écht onsportief gedrag? Oordeel zelf!

Ajax speelde vanmiddag tegen Sparta Rotterdam en won met 2-0, maar dat was niet hetgeen wij van die wedstrijd onthouden. Dat was een opmerkelijke actie van Joël Veltman.

Traoré, maker van een fantastische goal (video eveneens onderaan), ging neer na een contact en bleef geblesseerd liggen. Veltman deed vervolgens alsof hij stopte met spelen voor zijn geblesseerde ploegmaat, maar deed daarna toch verder.

Het zorgde voor een vrije voorzet die Sparta Rotterdam kon wegtrappen. Achteraf was Sparta-coach Pastoor niet te spreken over de actie. "Heel sportief van Veltman", klonk het sarcastisch. Bekijk hieronder de opmerkelijke actie van Veltman. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Is dit de mooiste of smerigste schijnbeweging ooit? 😱👀 @joel_veltman pic.twitter.com/S3dQN16EGN — Play Sports (@playsports) February 12, 2017