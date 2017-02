Lierse doet gouden zaak: "Tonen dat we de beste ploeg van 1B hebben en dit niet meer uit handen geven"

"Absoluut geen penalty" - Thomas Wils Deel deze quote:

Thomas Wils vond het overigens geen strafschop. “Het was absoluut geen penalty. Gelukkig ging de bal dan ook niet binnen en konden we met 0-2 gaan rusten. We wisten dat Antwerp in de tweede helft zou komen opzetten, maar we hebben hen al bij al goed kunnen opvangen.”

"Nu is het zaak om dit niet meer uit handen te geven. We moeten laten zien dat wij de beste ploeg van 1B hebben. We moeten blijven opletten, want de buit is nog niet binnen", besloot Wils.