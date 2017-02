Gillet houdt de punten met Nantes thuis tegen Marseille

L'Olympique Marseille heeft tijdens de afgelopen winter misschien wel de grootste speler naar Frankrijk gehaald met de terugkomst van EK-ster Dimitri Payet. Het heeft echter nog niet echt zijn vruchten afgeworpen voor de ploeg uit Zuid-Frankrijk.

Marseille heeft dit seizoen al te veel punten laten vallen en had ze dus broodnodig tegen Nantes. Maar na twintig minuten zag het er al donker uit voor hen: Diego en Stepinski brachten de thuisploeg op voorsprong. Na de rust duwde Thomasson het mes nog wat dieper in de wonde, de dubbele treffers van Gomis mochten niet meer baten. Ex-Anderlecht speler Guillaume Gillet stond een hele wedstrijd op het middenveld van Nantes. Marseille staat nu zesde en zal nog straffe toeren moeten uithalen voor een plaatsje in Europa volgend seizoen.

Overzicht van de speeldag in Ligue 1: