Higuain doet het voor Juventus en passeert Mertens in de topschuttersstand

Kampioen Juventus mocht de zondag in Italië afsluiten in het stadion van Cagliari. Werd het de zoveelste verrassing van het weekend, of deed Juve wat van hen verwacht werd? U leest het hier.

Zoals verwacht had Juventus geen kind aan Cagliari, dat de match zelfs met tien moest uitspelen. Het was twee keer de Argentijn Gonzalo Higuain die de eindstand vastlegde. De twee goals van ex-ploegmaat Higuain betekenen wel dat hij Dries Mertens voorbijsteekt in de topschuttersstand. Higuain scoorde tegen Cagliari nummer 17 en 18, Mertens scoorde niet dit weekend en blijft dus staan op 16. Juventus blijft ook leider in de Serie A met 60 punten, dat zijn er zeven meer dan dichtste achtervolger AS Roma.

Deze speeldag in Italië is nog niet gedaan, want morgen is er nog de topper Lazio-AC Milan.

Overzicht van de Serie A: