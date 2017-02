VIDEO: Nainggolan opent de score voor AS Roma en wint!

Roma is op het moment van schrijven aan de slag tegen staartploeg Crotone. Bij de rust staan zij 0-1 voor, en dat is te danken aan Radja Nainggolan.

Roma had na een kwartier een uitgelezen kans om op voorsprong te komen toen het een penalty kreeg, maar Edin Dzeko slaagde er niet in die om te zetten. Gelukkig was Radja daar net voor de rust om de show te stelen.

Mohamed Salah liep de bal in de zestien naar Radja Nainggolan. Die begon met zijn rug naar doel, maar draaide knap weg en schoot de bal overhoeks binnen: 0-1 voor Roma. Het is het zesde doelpunt van de Belg in de Italiaanse competitie.

Uiteindelijk wist Dzeko in de tweede helft dan toch te scoren, en Roma won dus met 0-2 bij Crotone.