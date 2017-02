Prachtig doelpunt in Madrid: assist Carrasco, omhaal Torres (VIDEO)

door Yannick Lambrecht

door

Spanje sluit het weekend af met Atletico Madrid-Celta de Vigo

Foto: © photonews

Atletico Madrid moest zondagavond met een gehavende verdediging aanvangen tegen Celta de Vigo. Maar in de aanval was er geen vuiltje aan de lucht, want Fernando Torres maakte een absolute pracht van een doelpunt.