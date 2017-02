De Ridder legt uit waarom hij op de bank zat en... "Ik wil een moderne nummer 8 voor Lokeren worden"

"Mijn ambitie is om een moderne nummer 8 te worden" - Steve De Ridder Deel deze quote:

“Mijn ambitie is om een moderne nummer 8 te worden. Ik rendeer nog altijd het best in een centrale rol. Bovendien begin ik steeds meer te brengen wat de technische staf van mij verwacht. Ik heb verschillende dingen opgepikt en denk dat ik mijn plaats heb in deze ploeg.”

Ook op fysiek vlak is De Ridder tiptop in orde. Getuige daarvan: een spurtje dat hij er in de slotminuten van de wedstrijd tegen Anderlecht uitperste om… een tegenstander onder druk te zetten. “Fysiek voel ik me heel sterk. De hele groep trouwens. Daar hebben we de voorbije maanden dan ook hard aan gewerkt.”

“Tegen een topclub moet je met zulke zaken het verschil maken. Op iedere positie staat er in principe een speler die sterker is. Dan moet je het verschil maken met fysieke en tactische kwaliteiten", besluit De Ridder. Bij Club Brugge zijn ze alvast gewaarschuwd.