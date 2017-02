De Sutter nekt goeie maatjes van Club Brugge: "Spijtig voor hen, maar daar malen we nu niet om"

"Ik wilde niet per se scoren tegen Club Brugge, hoor" - Tom De Sutter Deel deze quote:

“Het doet deugd om te scoren tegen Club Brugge en het is ook een beetje speciaal, maar het is echt niet zo dat ik per se een doelpunt wilde maken tegen Club, hoor. Spijtig voor Club Brugge, maar daar malen we nu niet om.”

Het liep dit seizoen niet altijd van een leien dakje voor De Sutter, die ook al met de nodige blessures sukkelde. Toch heeft hij er nog steeds zin in. “Dit is geen revanche voor mij. Dat de mensen mij al afschreven? Tja.. “