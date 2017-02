Drama voor KÃ¶teles, doelman verliest zijn vader

Drama voor Köteles, doelman verliest zijn vader

door Sander De Graeve

Vader van Laszlo Köteles (Waasland-Beveren) overleden

Foto: © Photonews

Laszlo Köteles, de doelman in Genkse loondienst die op uitleenbasis bij Waasland-Beveren actief is, staat vanavond niet in de basis tegen Standard. Zijn vader overleed gisteravond.