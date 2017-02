Vanhaezebrouck na flater: "Kalinic moet er niet mee inzitten, hij is de Ã©nige die achterin iets uitstraalt"

Als je ziet wat er drie minuten voordien gebeurt, denk je als keeper ook: 'how...' -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

"Hij (Kalinic, nvdr.) is de enige die iets van uitstraling heeft achterin. Als je ziet wat er drie minuten voordien gebeurt (een flater van Mitrovic, waardoor Jeffren alleen op Kalinic kon, nvdr.), denk je als keeper ook: 'how...'"

"Het is niet dat ze kansen uitspeelden, de jongens van Eupen. Ze hebben ze weer gewoon gekregen." Hij vond zijn defensie ook niet goed in de opbouw. "Je moet in zo’n wedstrijd ook durven inschuiven. Als je dat nooit doet en altijd lateraal speelt, blijft de tegenstander in positie. Het ergste is dat ik daarop wees in de week."