Vertrekt Matias Suarez alweer bij Belgrano? 'Ex-speler van Anderlecht opteert voor verrassende transfer'

door Redactie



Er was een tijdje geleden heel wat te doen omtrent het feit dat Matias Suarez zijn wil doordreef en een transfer van RSC Anderlecht naar zijn oude liefde Belgrano regelde. Slechts enkele maanden later duikt er opnieuw een opmerkelijk verhaal op...

Zo meldden Braziliaanse media de voorbije dagen dat Suarez naar Coritiba zou verhuizen. De Argentijnse aanvaller kon Belgrano blijkbaar inruilen voor een avontuur in de Braziliaanse competitie.

De huidige club van Suarez zou de speler alvast niets in de weg kunnen gelegd hebben, aangezien er in zijn contract een clausule staat die zegt dat hij naar een buitenlandse club mag.

"Matias heeft beslist om bij Belgrano te blijven"

De entourage van Suarez doet het verhaal ondertussen af als onzin. “Matias heeft beslist om bij Belgrano te blijven. Hij heeft geen intentie om de club te verlaten. Bovendien hebben we met niemand gesproken over een transfer”, aldus zaakwaarnemer Cristian Colazo in de lokale media.