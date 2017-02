Villarreal overtuigd niet tegen Malaga en zal het nog moeilijk hebben voor Europese plaats

De eerste Spaanse match op deze zondag was de aantrekkelijke clash tussen Villareal en Malaga. Zo verliep het duel tussen deze twee.

Villareal heeft de beste verdediging van de hele Spaanse competitie (15 tegengoals in 22 wedstrijden), probeer die maar eens te passeren. De Gelen spelen ook nog volop mee voor een Europese plaats, dus ze konden de punten alleszins gebruiken. Malaga daarentegen kan nog weinig winnen of verliezen met een plaats in de middenmoot.

Toch was het de uitploeg uit Malaga die na een kwartier de score opende. Rosales, nog bekend van bij AA Gent, gaf een knappe voorzet recht op het hoofd van Charles, die de bal hard binnenkopte. Dan duurde het tot op het uur voor het gelijk werd. Villareal kreeg een penalty, omgezet door Bruno, maar moest tien minuten later met tien verder toen Soriano rood pakte. De thuisploeg hield stand en zo eindigde het op 1-1.