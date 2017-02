VIDEO: Fitte Kompany praat over zijn terugkeer Ã©n toekomst

VIDEO: Fitte Kompany praat over zijn terugkeer én toekomst

Vincent Kompany is opnieuw fit bij Manchester City. In een interview bij het tv-kanaal van Manchester City praat hij uitgebreid over het seizoen én zijn toekomst.

"Het was al een interessant seizoen, heel leerrijk, ook al willen we uiteraard helemaal bovenin staan. We zijn op de goeie weg, maar het moet eens vertaald worden in resultaten", opende de skipper van Manchester City bij City TV.

Hij is ervan overtuigd dat Manchester City heel wat jong talent in het team heeft. "Met Gabriel Jesus, Leroy Sané en John Stones hebben we de toekomst van City bij ons." Gabriel Jesus krijgt lof. "Hij heeft talent én persoonlijkheid."