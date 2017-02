Deze jonge sterren kunnen dit seizoen nog doorbreken net zoals Gabriel Jesus (met twee ex-Genkenaars)

Alle ogen zijn tegenwoordig gericht op dé ontdekking van het seizoen voor Manchester City en Brazilië: Gabriel Jesus. Maar hij is niet de enige jongeling die dit seizoen nog een gelijkaardige doorbraak kan maken. Hier is een greep uit het talrijke aanbod.

Gabriel ‚Gabigol‘ Barbosa (Inter Milaan, 20)

Een landgenoot waar eveneens enorm veel van verwacht wordt, die niet lang geleden een transfer naar Inter Milaan versierde maar zijn kans nog niet echt gekregen heeft. In Brazilië vindt men dat Gabigol momenteel nog iets beter is, maar dat Jesus uiteindelijk verder zal geraken.

Breel Embolo (Schalke, 19)

In het begin van dit seizoen een zware blessure opgelopen die hem meteen zes maand aan de kant hield. Als hij in de tweede seizoenshelft terug op zijn gewoonlijke niveau geraakt, zullen Schalke en de Zwitserse nationale ploeg nog veel plezier aan hem beleven.

Gonçalo Guedes (PSG, 20)

Een 19-jarige Portugese aanvaller die in januari de overgang maakte van Benfica naar PSG voor 30 miljoen euro.

Dortmund is de ploeg bij uitstek waar er meerdere jonge toekomstige sterren klaar zijn voor de grote doorbraak:

Ousmane Dembélé (Dortmund, 19)

Waarschijnlijk het grootste talent van allemaal bij de Duitse vice-kampioen. Een Franse flankaanvaller die sinds zijn aankomst dit seizoen al vijf keer scoorde en niet minder dan dertien assists gaf.

Christian Pulisic (Dortmund, 18)

Wordt gezien als de toekomst van het Amerikaanse voetbal. Hij is een linksmidden die zonder problemen het hele veld afloopt en graag dribbelt.

Felix Passlack (Dortmund, 18)

Een Duitser uit de jeugdafdeling, kan zowat overal op het veld uit de voeten en werd al vergeleken met Mario Götze.

En de bekendste bij ons...

Leon Bailey (Bayer Leverkusen, 19)

De straffe kunsten van de Jamaicaan mochten we natuurlijk al bewonderen bij Genk, en dat leverde hem in januari een transfer op naar de Bundesliga. Leverkusen staat pas negende in de stand dus als zij toch nog een Europese plaats kunnen veroveren dankzij Bailey, zal dat ongetwijfeld de aandacht van heel Europa trekken.

Wilfred Ndidi (Leicester, 20)

Hij moet bij een Leicester in problemen het vertrek van Ngolo Kante opvangen, wat geen sinecure is. Maar Ndidi werd meteen in de basis gegooid en heeft ook 'over het water' al bewezen dat hij een meerwaarde is.

Genk staat ondertussen al bekend als leverancier van toekomstige toppers in het buitenland, deze twee hebben nu de kans om dat nog maar eens te bewijzen.

Welke spelers van 20 jaar of jonger zijn we nog vergeten? Laat het weten in de commentaar.