Ook Degryse maakt zich zorgen: "AA Gent heeft een probleem"

AA Gent verloor zaterdagavond ontnuchterend de partij tegen Eupen met 0-1 in eigen huis. Marc Degryse legt de vinger op de Gentse wonde. Gent kan niet meer scoren.

"Ik had nooit gedacht dat ik dit zou schrijven, maar ik maak mij plots zorgen over de kansen van AA Gent om play-off 1 te halen", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "Na Nieuwjaar hebben ze vijf wedstrijden gespeeld waarin ze amper vier keer hebben gescoord."