Beerschot-Wilrijk vergroot ondanks puntenverlies voorsprong op concurrentie: nu al bezig met promotie naar 1B?

KFCO Beerschot-Wilrijk liet zaterdag op De Leunen voor het eerst sinds 22 oktober punten liggen in de Super Amateur Liga. Bij ASV Geel moesten de Mannekes vrede nemen met een puntendeling (1-1).

Allemaal Samen Verbroedering Geel is de eerste ploeg die dit seizoen in eigen huis punten kon afsnoepen van de ongenaakbare leider Beerschot-Wilrijk. STVV-huurling Casper De Norre kon op het Kempische sneeuwtapijt de openingstreffer van Beerschot-kapitein Jaric Schaessens uitwissen. Geen dertiende overwinning op rij voor de Kielse Ratten. Even slikken voor de troepen van Marc Brys? Allicht niet.

Ondanks het puntenverlies loopt Beerschot-Wilrijk in het klassement immers nog een puntje verder uit. Dessel Sport ging met 2-0 de boot in bij play-off concurrent Dender en ook Excelsior Virton moest afdruipen op het veld van Seraing (2-0). Daardoor was Deinze de enige ploeg uit de top-4 die het voorbije weekend drie punten kon pakken (1-0 tegen Hasselt).

Versterking volgend seizoen

Het doet er allemaal weinig toe. De ambitieuze ex-tweedeklassers in de SAL die droomden van een ‘terugkeer’ naar 1B, begrepen al snel dat ze als semi-profclub niet opgewassen waren tegen de professionele Kielse machine. In de play-offs wordt het puntentotaal van de top-4 gehalveerd, maar zelfs dan moet de verzamelde concurrentie al hopen op een ongeziene vormdip van Beerschot-Wilrijk.

Door de riante voorsprong en de nakende vierde titel op rij zijn ze in Antwerpen-Zuid al een tijdje bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Beerschot-Wilrijk zal in 1B voor het eerst sinds de doorstart in eerste provinciale opnieuw elke week tegen profclubs spelen. De huidige kern zal toch enigszins versterkt moeten worden als de Brys-boys ook in een profcompetitie bovenin willen meedraaien. Vooral een goalgetter, een échte doelpuntenmachine à la Dylan De Belder, is meer dan welkom. Sportief manager Frank Staes en de technische staf weten wat hen te doen staat.