Van Buyten geeft kritiek op wintertransfers: "Ik had Trebel niet laten gaan"

Het lijkt er nu echt bovenarms op te zitten bij Standard. Meer bepaald in de bestuurskamer worden de messen kennelijk geslepen. Van Buyten stelt vragen bij de wintertransfers.

Van Buyten is raadgever van het Luikse bestuur, maar wordt de laatste tijd steeds minder vaak gehoord, geeft hij aan. Ook bij belangrijke transferdossiers. "Iederéén binnen de club geloofde in Mbenza. Ik heb Venanzi gezegd dat ik niet begrijp waarom we spelers als Badibanga, Dompé en Mbenza laten vertrekken, terwijl we een speler halen die nog meer dan een maand out is", aldus Van Buyten in Het Laatste Nieuws.

Hij heeft het over Dieumerci Ndongala. "Ik wil absoluut niet discussiëren over zijn intrinsieke kwaliteiten, maar in deze situatie hebben we spelers nodig die meteen inzetbaar zijn. Het is nú dat de plaatsen in play-off 1 afgedwongen worden."