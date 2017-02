Vandenbempt over ontslagen Van Buyten die fors uithaalde naar Standard: "Ik denk dat hij vooral ZIJNÂ waarheid wou vertellen, wat niet noodzakelijk DEÂ waarheid is"

Vandenbempt over ontslagen Van Buyten die fors uithaalde naar Standard: "Ik denk dat hij vooral ZIJN waarheid wou vertellen, wat niet noodzakelijk DE waarheid is"

Daniel Van Buyten op de keien gezet bij Standard

Het ontslag dat al enkele dagen in de lucht hing, was maandag ook een feit. Standard zette sportief raadgever Daniel Van Buyten op straat na een ongelukkig interview in de Vlaamse en Waalse media.