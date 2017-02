Rekent Guardiola nog op Sergio AgÃ¼ero? "Ik wil hem niet verkopen"

Rekent Guardiola nog op Sergio Agüero? "Ik wil hem niet verkopen"

door Redactie



De toekomst van Sergio Agüero bij Manchester City blijft heel onzeker

Foto: © Photonews

Pep Guardiola weet niet of hij volgend seizoen nog kan beschikken over Sergio Agüero. De Argentijnse spits van Manchester City wordt in verband gebracht met een transfer. Zeker nu hij de laatste weken vaker dan hem lief is op de bank zit.