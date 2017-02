Het blijft wachten: "Waar blijft Refaelov?"

De spelers lijken er altijd van uit te gaan dat het wel zal goedkomen -Marc Degryse Deel deze quote:

"Ik heb de indruk dat de spelers er altijd van uitgaan dat het wel zal goedkomen. Niet dus. Club moet buitenshuis met nóg meer overtuiging voetballen, nog scherper. Eenmaal Club op achterstand komt, trekt de tegenstander een dubbele gordel op."

"Dan is het team te afhankelijk van de acties van Izquierdo. Want wie is er nog met een passeerbeweging? Refaelov zoekt hopeloos naar zijn beste vorm. Dat zie je in zijn spel, hij mist vertrouwen. Club zal de beste Rafa nodig hebben om kampioen te worden, tenzij Rotariu de joker kan zijn", sloot Degryse af.