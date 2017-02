Onze mening: Reviewcommissie heeft werk met de inzet tot kopstoot van Chevalier en nog mÃ©Ã©r fases

Onze mening: Reviewcommissie heeft werk met de inzet tot kopstoot van Chevalier en nog méér fases

door Redactie



De Reviewcommissie komt vandaag waarschijnlijk samen voor speeldag 26 in de Jupiler Pro League. We zijn benieuwd wie ze gaan oproepen, maar wij zagen alvast een aantal fases die onder de loep mogen worden genomen.

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie kunnen worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert. De voorbije weken leken de spelers goede voornemens te hebben gemaakt, maar dit week zal de Reviewcommissie wél opnieuw zijn werk hebben bij het nakijken.

Teddy Chevalier

De intentie is soms belangrijker dan de impact voor de Reviewcommissie. In het licht van die state of mind kunnen we enkel besluiten dat Teddy Chevalier het wel eens zou moeten komen uitleggen.

Niet dat hij Aleksandar Bjelica raakte, maar na een fel duel tussen beide spelers ging hij even neus aan neus staan, waarna hij een inzet tot kopstoot deed. De intentie, weet u wel.

Steve De Ridder

Club Brugge wilde op het veld van Lokeren de 1-0 uitwissen en zette daartoe de grove middelen in. En dat deden de Waaslanders ook om de 1-0 op het bord te houden. Steve De Ridder pakte uit met een gemene tackle op de doorgebroken Rotariu. Geel volgens de scheids, rood volgens de fans van blauw-zwart.

Réginal Goreux

In een wedstrijd waarin Ibrahima Conté rood kreeg voor het wegtrappen van een bal op de cornervlag en een tikje aan het adres van een tegenstander, ging ene Réginal Goreux niet 1, niet 2, maar 3 keer als een briesende stier tekeer tegen de Waaslanders. Minstens twee (of drie) keer geel, maar misschien was die tweede in minuut 10 wel voldoende voor rechtstreeks rood?