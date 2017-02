Boskamp over de Beste Belg in het Buitenland (en niet De Bruyne): "Alles wat hij dezer dagen aanraakt, verandert in goud"

door Yannick Lambrecht

Dries Mertens is voor Johan Boskamp de beste Belg in het buitenland

Foto: © photonews

Vorige week volgde Kevin De Bruyne zichzelf op als 'Beste Belg in het Buitenland'. Maar Johan Boskamp had die prijs graag naar iemand anders zien gaan. En dat is te verstaan, want Dries Mertens verkeert in de vorm van zijn leven.