Standard blijft hopen: "Er resten ons nog vier matchen, vier echte finales"

Standard kon zondagavond een donkere periode na 7 matchen zonder zege afsluiten met een overwinning op het veld van Waasland-Beveren. Een hele opluchting voor Edmilson en de andere Standard-spelers.

"Iedereen weet dat dit een moeilijke verplaatsing is, maar het belangrijkste zijn de drie punten", zei Edmilson na de wedstrijd. "We zijn voor een overwinning naar hier gekomen. Dit doet dus deugd. De manier waarop? Er zijn matchen waar we goed spelen, maar de drie punten niet pakken. Nu doen we het omgekeerd."

Standard speelt nog vier wedstrijden die absoluut gewonnen moeten worden. Voordeel is wel dat de Rouches drie keer thuis spelen. "We hebben een goede week achter de rug en zijn klaar voor die laatste vier wedstrijden", zegt de vleugelaanvaller. "Die moeten we winnen voor onszelf en voor de supporters."

Niet het normale Standard

Na zeven wedstrijden zonder zege kon Standard dus eindelijk nog eens winnen. "Dit is niet het Standard dat we normaal zien, maar we gaan er alles aan doen om dat om te keren. Er resten ons nog vier matchen, vier echte finales. Daarin moeten we alles geven", besluit Edmilson.