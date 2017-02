Is Mazzu de ideale opvolger van Preud'homme bij Club Brugge? Dit vindt de Charleroi-coach daar zelf van

door Redactie



Felice Mazzu over de link met Club Brugge

Foto: © photonews

De kans bestaat dat over enkele maanden de wegen van Club Brugge en Michel Preud'homme scheiden. Een naam die nu al op Jan Breydel valt is die van Felice Mazzu. Maar wat denkt de Charleroi-coach daar zelf over?