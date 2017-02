Van Buyten reageert: "Als ik niets te zeggen heb, waarom zou ik dan blijven?"

Ik ben geen marionet -Daniel Van Buyten Deel deze quote:

"Ik ben de raadgever van de voorzitter, ik geef hem mijn standpunt over alles. Maar als finaal blijkt dat er niet geluisterd wordt, begin ik me vragen te stellen. Als ik niets meer te zeggen hebben, wat heb ik Standard dan nog als surplus te bieden? En welk belang heb ik dan nog om te blijven?"

Of de samenwerking nog een lang leven beschoren is, lijkt twijfelachtig. "Ik kan daar pas op antwoorden als ik daarover uitgebreid met Bruno Venanzi gepraat heb. Als het is om zó door te gaan, dan vraag ik me af waarom ik nog zou doorgaan. Ik ben geen marionet."