Hugo Broos denkt aan stoppen: "Ã‰Ã©n of twee jaar nog"

Want in België werd hij aan de kant geschoven, de oefenmeester kwam niet meer aan de bak. "Ik wou niet stoppen op die manier", aldus Broos. "Ik ben echt gelukkig dat ik nog een kans kreeg om iets te laten zien."

"Het was daarop dat ik aan het wachten was. Ik wist dat mijn carrière geen vijf of zes jaar meer zou duren. Maar ik had dit nodig om binnen één of twee jaar de beslissing te kunnen nemen om te stoppen", gaf Broos aan.