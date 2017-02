Ilombe Mboyo ging van AA Gent en KRC Genk en greep nipt naast een transfer naar Anderlecht, maar hier is hij het mÃ©Ã©st trots op

Ilombe Mboyo ging van AA Gent en KRC Genk en greep nipt naast een transfer naar Anderlecht, maar hier is hij het méést trots op

door Redactie



Ilombe Moboyo kan op zijn 29ste al terugkijken op een gevarieerde carrière. De aanvaller speelde onder meer voor KV Kortrijk, AA Gent en KRC Genk, én hij zat ook bijna bij Anderlecht. Na anderhalf seizoen bij het Zwitserse Sion is hij nu bij Cercle Brugge aanbeland.

Waar Petit Pelé nu het meest trots op is, situeert zich niet bij een van deze clubs. "Ik heb gespeeld voor mijn land van oorsprong (vriendschappelijk met Congo, red.) en mijn adoptieland. Dat kan niet iedereen zeggen", aldus Mboyo in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik heb deel uitgemaakt van een selectie die bestond uit de beste generatie die het Belgische voetbal ooit gekend heeft. Ik ben ook trots dat ik nog altijd de grootste transfer ben tussen twee Belgische clubs."

Internationale carrière met clubs

"Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik met mijn clubs geen internationale carrière heb gehad. Maar het is nog niet voorbij", klinkt de Brusselaar hoopvol. "Als ik er niet meer in zou geloven, dan zou ik beter stoppen."