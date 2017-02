"Je denkt toch niet dat ik hier als een of andere slijmbal Yannick Ferrera ga bewieroken?"

door Redactie



KV Mechelen is nog steeds in de running voor play-off 1, maar heeft al een half mirakel nodig om effectief in de top 6 te eindigen. Toch mag Malinwa terugkijken op een puike reguliere competitie.

Dat is mede de verdienste van coach Yannick Ferrera. Fan! vroeg Mechelaar Aleksandar Bjelica of de oefenmeester ook een sympathieke gozer is. Maar daar wist de verdediger niet goed wat op te antwoorden.

"Ja zeg, iedereen gaat dit lezen. Je kan nu toch niet van me verwachten dat ik hier als een of andere slijmbal even de trainer ga bewieroken. (lacht) Nee, serieus: blijkbaar heeft hij wel vertrouwen in mijn capaciteiten als voetballer. Laat ik het dus zo zeggen: ik kan zijn nuchterheid wel appreciëren. En hij heeft ook gevoel voor humor."