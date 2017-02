Legear kwam na zes maand(!) opnieuw aan de oppervlakte: "Uiteraard was het teleurstellend"

door Redactie



We maakten ons toch een beetje zorgen om Jonathan Legear. Hij speelde sinds midden augustus geen minuut meer bij Standard. Zondagavond was het dan eindelijk weer van dattum.

Verlost van zijn fysieke problemen hielp hij Standard om in de laatste twintig minuten de zege bij Waasland-Beveren veilig te stellen. Legear is er dus nog steeds, voor wie al begon te twijfelen aan het feit of hij nog bij Standard speelde.

Work, work, work, work, work

"De groep heeft me altijd gesteund en steeds aangemoedigd", aldus Legear na afloop van de wedstrijd op de Freethiel. "Het was uiteraard teleurstellend om altijd naast de selectie te vallen, maar zelfs als men niet op je rekent, moet je blijven werken."

"Hard werk wordt altijd beloond", aldus Legear met een dooddoener. "Dit is het bewijs. Ik heb alles gegeven en we hielden er een overwinning aan over. Dit doet deugd voor iedereen, zeker op deze moeilijke verplaatsing."