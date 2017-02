Het grootste verlies van Standard? "Ik heb twee uur met de mama van Dimata gepraat, gedurende anderhalf uur heeft ze geweend"

Het doet pijn dat hij nu bij Oostende doorbreekt -Daniel Van Buyten Deel deze quote:

"Landry hield van de club. Dat hij vertrok was voor mij een moeilijk moment. Ik ging elke keer naar de reserven kijken en sprak hem daarna telkens aan. Hij kreeg af en toe een klop omdat hij geen kans kreeg in de eerste ploeg, maar vier dagen later stond hij weer op."

"Het doet pijn dat hij nu bij Oostende helemaal doorbreekt. Niet voor mij, maar voor Standard. Hij was helemaal geen moeilijk geval, hij was een ideale speler voor Standard. Dat hij mocht vertrekken, was een slecht signaal", aldus Van Buyten.