"Afvragen waarom het nog spannend is voor play-off 1: van de G5 doen enkel Club Brugge en Anderlecht hun job"

door Redactie



De strijd om de laatste tickets in play-off 1 blijft bijzonder spannend. Het maakt de competitie aantrekkelijk en is daarom dan ook één van de grote pluspunten van deze formule, vindt radiocommentator Peter Vandenbempt.

"Nagenoeg alle wedstrijden hebben de komende weken nog belang en de strijd om play-off 1 is zeker spannend met nog een stuk of vijf, misschien wel zes ploegen voor drie plaatsen", zei Peter Vandenbempt vandaag op Radio 1.

"Maar je moet je ook af en toe eens afvragen hoe het komt dat het nog spannend is en of dat dan wel zo'n goed nieuws is. Want dé belangrijkste oorzaak is natuurlijk dat van de grote vijf - en laten we eerlijk zijn voor die ploegen is deze formule in het leven geroepen - doen enkel Club en Anderlecht hun job", vindt Vandenbempt.

Standard, Genk en nu ook Gent werken zichzelf voortdurend in nesten.

Toppers laten het afweten

"Standard, Genk en nu ook Gent werken zichzelf voortdurend in nesten. Die hebben zo ongeveer een derde van hun competitiewedstrijden verloren. Dat vind ik toch niet bepaald een goeie ontwikkeling, eerlijk gezegd."

"Al zullen er altijd optimisten zijn die zullen vertellen dat dat is omdat onze competitie zoveel sterker is geworden met zoveel meer goeie ploegen. Maar kijk: Gent haalt 0 op 6 tegen Eupen, Genk haalt 2 op 6 tegen Waasland-Beveren, Standard haalt 1 op 6 tegen een dit seizoen matig Kortrijk. Het zal toch dat niet zijn wat daarmee bedoeld wordt", besluit de radiocommentator.