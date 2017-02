Club Brugge valt van 'Gouden Schoen wolk': "Geen enkele reden tot ongerustheid, maar wel waakzaamheid"

door Redactie



Peter Vandenbempt over de nederlaag van Club Brugge in Lokeren

Foto: © Photonews

Na een feestweek met het Gala van de Gouden Schoen was het gisteren pijnlijk ontwaken voor Club Brugge, dat met 1-0 verloor in Lokeren. Twee nederlagen in drie matchen is net iets te veel: de statistieken buitenshuis dit seizoen zijn voorlopig helemaal niet goed voor Club.