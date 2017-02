Sander Berge doet Ndidi vergeten: "Uitstekend bij KRC Genk"

Sander Berge werd tijdens de winterbreak naar Genk gehaald om het vertrek van Wilfred Ndidi op te vangen. De jonge Noor liet alvast een zeer positieve eerste indruk na.

Hij is best een indrukwekkende verschijning voor iemand die nog 19 moet worden, groot en stevig gebouwd. Tegen Moeskroen en Sint-Truiden mocht hij starten en hij deed het meer dan behoorlijk op het Genkse middenveld. Berge moet het verdedigende werk opknappen zodat Malinovskyi en Pozuelo zich vooral offensief kunnen uitleven.

"Mijn kwaliteit is om te controleren op het middenveld, vooral op defensief vlak. Ik ben sterk met de bal aan de voet en ik vind altijd wel een oplossing om in te spelen", vertelt Berge in een gesprek met Voetbalkrant.

Hij is nog maar enkele weken in Limburg, maar heeft geen moeite om zich aan te passen. "Ik voel me heel goed in Genk. De sfeer in de groep is uitstekend en we hebben goede coaches en faciliteiten. Trouwens, België is niet zo verschillend van Noorwegen dus aanpassingsproblemen ken ik niet echt."

Hoger niveau

Enkel aan het niveau was het een beetje wennen. "Dat ligt in de Belgische competitie toch hoger. In de Jupiler Pro League ligt het tempo hoger en lopen betere spelers rond. Ik pik het allemaal snel op en ik voel me comfortabel in het team", verzekert Berge.